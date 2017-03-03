استئناف ضخ النفط من كركوك بعد توقف وجيز بحثاً عن متفجرات زرعها «داعش»





شنّ تنظيم داعش هجمات صاروخية بغاز الكلور على الجانب الشرقي المحرر من مدينة الموصل.

وقال النقيب سعدون خالد الرمضاني، من قوات الرد السريع العراقية امس ان «داعش أطلق، صاروخي كاتيوشا من ضفاف نهر دجلة في الجانب الغربي للموصل، سقطا في حي المالية وكراج الشمال شرقي الموصل، ما أسفر عن وقوع حالات تسمم بين السكان».

وأضاف انه «بعد فحص نوعية مواد من بقايا الصاروخين تبين أنهما كانا يحملان غاز الكلور»، مبينا انه «جرى توثيق هذه الحالات والتحليلات الخاصة بها من قبل لجنة طبية مشتركة من محافظتي بغداد ونينوى ورفع مجموعة تقريرية الى وزارة الصحة العراقية بتفاصيل الأمر».

من جانبه، أوضح المشرف العام على الواقع الصحي، الدكتور بهنام عزيز الحلفي، للأناضول، ان «عددا من أهالي مناطق كراج الشمال والنبي يونس والفيصلية وصلوا خلال اليومين الماضيين إلى المراكز الصحية وهم مصابون بحالات تسمم شديدة».

وأضاف موضحا انه «بعد اجراء التحليلات والفحوصات اللازمة لهم تبين ان سبب التسمم هو اصابتهم بغاز الكلور».

من جهة اخرى، قال الرائد محمد نور الدين الشمري، من جهاز مكافحة الإرهاب، ان القوات العسكرية توقفت عن التقدم غربي الموصل وتنفذ عمليات قصف مدفعي لمواقع المتشددين فقط.

وأضاف الشمري ان «القوات تحاصر أحياء (الدواسة والدندان والنبي شيت) وسط الموصل، وتقوم بقصف مواقع منتخبة لتنظيم داعش وأهدافه الحيوية والاستراتيجية والتكتيكية في تلك المناطق لتدمير قدراته القتالية».

في غضون ذلك، شن تنظيم داعش هجوما مضادا على القوات العراقية غرب الموصل مستغلا أحوالا جوية سيئة مع احتدام معركة السيطرة على آخر معقل حضري للتنظيم.

الى ذلك، قال مصدران ملاحيان عراقيان إنه جرى استئناف ضخ النفط من حقول كركوك امس بعد توقف استمر بضعة ساعات.

وكانت مصادر قالت في وقت سابق إن الضخ قد توقف بعد نشر قوات كردية للبحث عن متفجرات تردد أن تنظيم «داعش» زرعها.