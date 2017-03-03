أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن التطرف والإرهاب يعد من أهم التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية خاصة، والعالم بصفة عامة، داعيا إلى توحيد الجهود لمواجهتها، بما يخدم المصالح المشتركة والأمن والسلم الدوليين.



جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الملك سلمان، امس، أمام مجلس النواب الإندونيسي، في العاصمة جاكرتا.



وأعرب الملك سلمان في كلمته التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»:«عن بالغ تقديرنا لحكومة وشعب الجمهورية الإندونيسية الشقيقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مبديا سعادته بوجوده معهم».



وأضاف:«إن هذه الزيارة لبلدكم الشقيق وما سبقها من زيارة لأخي فخامة الرئيس للمملكة والزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين، تأتي لتعزيز التعاون بيننا في جميع المجالات بما يخدم مصالح وتطلعات شعبينا الشقيقين».



وتابــــع: «إن التحديات التي تواجه أمتنا الإسلامية خاصة، والعالم بصفة عامة، وفي مقدمتها ظاهرة التطرف والإرهاب وصدام الثقافات وعدم احترام سيادة الدول والتدخل في شؤونها الداخلية، تستدعي أن نقف صفا واحدا في مواجهة هذه التحديات، وأن ننسق المواقف والجهود، بما يخدم مصالحنا المشتركة والأمن والسلم الدوليين».



وفي ختام كلمته أشاد الملك سلمان: «بدور مجلسكم الموقر في تعزيز العلاقات بين بلدينا الشقيقين في جميع المجالات، كما أشيد بما تم توقيعه في هذه الزيارة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين.



وأسأل المولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه». وقد كان في استقبال خادم الحرمين عند وصوله الى مقر البرلمان، رئيس مجلس النواب سيتيا نوفانتو، وكبار المسؤولين.



بعد ذلك وقع الملك سلمان في سجل الزيارات، معربا عن سعادته بزيارة مجلس النواب وتطلعه لأن يسهم المجلس في تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، وأن يزيد من التضامن الإسلامي ويسهم في تحقيق الاستقرار والسلام العالمي.



وزار خادم الحرمين، امس، جامع الاستقلال في جاكرتا، وهو أكبر مسجد في جنوب شرق آسيا، برفقة الرئيس جوكو ويدودو، حيث أديا الصلاة معا.

الملك سلمان للإندونيسيين: فخور جداً بأن أكون في بلدكم

العربية.نت: نشر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو «مدونة فيديو» عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، جمعته مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.



وسجل الفيديو أثناء مأدبة الغداء، التي أقامها الرئيس ويدودو، امس الأول، في قصر الرئاسة في بوجور على شرف الملك سلمان.



وقال الرئيس ويدودو في الفيديو الذي تم تناقله بشكل واسع في إندونيسيا: «أنا الآن مع فخامة الملك سلمان بن عبدالعزيز نتناول طعام الغداء، ثم وجه الكاميرا نحو الملك سلمان»، مضيفا:«لقائي مع الملك سلمان يعتبر الثاني، حيث كان أول لقاء جمعني به في العام 2015 عندما زرت السعودية».



وأوضح الرئيس ويدودو في الفيديو، أن زيارة الملك سلمان تعتبر الأولى لملك سعودي منذ 40 عاما، ومن ثم طلب من خادم الحرمين أن يلقي كلمة للشعب الإندونيسي، حيث قال الملك سلمان: «أنا فخور جدا بأن أكون في إندونيسيا مع فخامة الرئيس في وسط الشعب الإندونيسي».