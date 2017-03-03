ردت الإعلامية الأميركية الشهيرة اوبرا وينفري على الشائعات بشأن احتمال ترشحها الى الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، من دون تأكيد هذا الاحتمال او نفيه ما اثار تكهنات بشأن إمكان حصول مواجهة سنة 2020 مع قطب اعلامي آخر هو الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وقالت اوبرا وهي إحدى اشهر الشخصيات واكثرها شعبية في الولايات المتحدة بحسب معهد «غالوب»، في مقابلة مسجلة في 12 ديسمبر الماضي، أمس الأول، عبر محطة «بلومبيرغ» الأميركية «لم افكر يوما ان هذا الأمر وارد حتى».

وردا على تعليق المحاور في الحلقة الملياردير ديفيد روبنشتاين بأن الخبرة السياسية لم تعد معيارا في الانتخابات الرئاسية منذ انتخاب دونالد ترامب، قالت اوبرا «هذا ما كنت اعتقده».

وأضافت «كنت اعتقد انني افتقر للخبرة والمعرفة المطلوبتين، اما الآن فبت اقول لنفسي (حسنا!)»، في تلميح الى ان الفكرة قد تصبح واردة لديها.

وأمام اوبرا وينفري البالغة 63 عاما فسحة زمنية للتفكير اذ ان الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة ستجري في نوفمبر 2020. وفي الدورات الانتخابية الأخيرة، دعمت اوبرا باراك اوباما وهيلاري كلينتون.