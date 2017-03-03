طلب البرلمان الأوروبي من المفوضية الأوروبية العودة سريعا عن قرار اعفاء المواطنين الأميركيين من تأشيرات دخول إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد رفض واشنطن القيام بالمثل لرعايا خمس دول أوروبية.

وأعلن البرلمان الأوروبي في بيان امس ان «المفوضية الأوروبية ملزمة قانونا باتخاذ اجراءات لإعادة العمل مؤقتا بتأشيرات دخول مواطني الولايات المتحدة بالنظر الى رفض واشنطن اعفاء مواطني خمس دول أوروبية من تأشيرات الدخول الى اراضيها».

وتبنت غالبية من النواب الأوروبيين في تصويت برفع اليد مشروع قرار غير ملزم في هذا الصدد يطلب من المفوضية الأوروبية التحرك «بحلول شهرين».

ويأتي التصويت، بينما يسود الحذر العلاقات بين بروكسل وواشنطن منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة وتوجيهه مرات عدة انتقادات للاتحاد الأوروبي، بالإضافة الى ترحيبه بخروج بريطانيا من أوروبا.

ولا يزال يتعين على رعايا خمس دول من الاتحاد الأوروبي، هي بلغاريا وكرواتيا وقبرص وپولندا ورومانيا الحصول على تأشيرات للزيارات القصيرة إلى الولايات المتحدة.

ومنذ العام 2014 تطالب المفوضية الأوروبية التي لا تفرض اي تأشيرات على الأميركيين الذين يدخلون الى الاتحاد الأوروبي لفترة تقل عن ثلاثة اشهر، واشنطن بالقيام بالمثل بحيث يستفيد مجمل سكان الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 500 مليون نسمة من الإعفاء نفسه.

الا ان بروكسل ترفض ان تجعل من الأمر مسألة خلاف مع الولايات المتحدة، ففي ديسمبر 2016، اكد وزير الهجرة الأوروبي ديمتريس افراموبولوس ان الملف «بين الأولويات مع الادارة الأميركية الجديدة»، لكنه أوضح ان المفوضية الأوروبية عليها «ان تأخذ في الاعتبار تبعات فرض التأشيرات على العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي وللدول الأعضاء فيه».

وفي ابريل من العام ذاته، اعتبرت المفوضية ان مثل هذا الاجراء سيكون ضارا وسينطوي على عواقب سلبية في عدة مجالات من بينها التجارة والسياحة.