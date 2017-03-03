ذكرت قناة (أيه.بي.سي نيوز) التلفزيونية أن نائب الرئيس السابق جو بايدن وصف الهجوم على الصحافة والقضاء بأنه هدام وخطر دون أن يذكر الرئيس دونالد ترامب الذي أدلى بتعليقات تحريضية عن المؤسستين.

وقال بايدن مساء أمس الأول «ما يقلقني أشد القلق هو دقات طبول الاستخفاف بهياكل المؤسسات التي تحكمنا».

ونقلت القناة عنه قوله في واشنطن حيث كان يتسلم جائزة باتريوت للجسارة السياسية والقيادة من مركز السياسة الحزبية «عندما تنزع الشرعية عن المحاكم فأنت تنزع الشرعية عن الهيئة التشريعية وهذا هدام ويجعل التوصل إلى حلول وسط أمرا مستحيلا».

ولم يذكر بايدن ترامب الذي وصف القاضي الأميركي جيمس روبارت «بالمسمى قاضيا» وقال إن رأيه «الأضحوكة» يعمل على «سلب إنفاذ القانون من بلادنا».

وقال بايدن «إن التشكيك في الشرعية الفعلية للصحافة الحرة من أخطر الأمور. أعتقد أننا بالدرجة... التي نستخف بها بمؤسساتنا وبالسلطة الرابعة نضعف بكل صدق وأمانة قدرتنا على الحكم الذاتي».

وجاءت تصريحات ترامب بعد أن أمر القاضي بوقف تنفيذ أمر رئاسي أصدره بخصوص السفر والهجرة في فبراير الماضي. وكان ترامب وصف وسائل الإعلام بأنها عدو الشعب الأميركي وكثيرا ما يشير إلى التغطية السلبية لإدارته باعتبارها «أنباء كاذبة».