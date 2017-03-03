أظهرت وثيقة أميركية أن وعد الرئيس دونالد ترامب باستخدام أموال متاحة للبدء فورا في بناء جدار على الحدود الأميركيةـ المكسيكية اصطدم بعقبة مالية.

فقد كان من المنتظر البدء في بناء الجدار وفقا لما يراه البيت الأبيض باستخدام «أموال وموارد متاحة» من وزارة الأمن الداخلي تنفيذا لوعد ترامب في الحملة الانتخابية ولأمر تنفيذي أصدره في يناير الماضي عن الأمن الحدودي.

غير أن الوثيقة التي أعدتها وزارة الأمن الداخلي الأميركية ووزعت على العاملين في الميزانية بالكونغرس الأسبوع الماضي أوضحت أن الوزارة لم تجد إلا 20 مليون دولار متاحة لتحويلها إلى المشروع الذي تبلغ تكاليفه مليارات الدولارات.

وذكرت الوثيقة أن الأموال ستكفي لتغطية عدد محدود من العقود لبناء نماذج أولية للجدار لكنها لا تكفي للشروع في بناء الجدار نفسه. وهذا معناه أن تحقيقا تقدم في هذا المشروع يتطلب من البيت الأبيض إقناع الكونغرس بتخصيص أموال له.

وكان تقرير مبدئي قدر أن إقامة جدار على امتداد الحدود بكاملها ستبلغ تكلفته 21.6 مليار دولار أي 9.3 ملايين دولار للميل الواحد إذا أقيم سياج و17.8 مليون دولار للميل إذا أقيم جدار.

وكان ترامب قال إنه سيطلب من الكونغرس تخصيص المبالغ المطلوبة غير المتاحة وسيضغط على المكسيك لسداد التكلفة فيما بعد.