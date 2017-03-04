أعلنت القوات العراقية تحرير منطقة «وادي حجر» غرب الموصل وانتزاعها من قبضة ما يسمى تنظيم «داعش»، فيما كشفت وزارة الهجرة والمهجرين عن اكبر موجة نزوح من المدينة.

وقال قائد عمليات «قادمون يانينوى» الفريق الركن عبد الامير رشيد يارالله في بيان امس: ان قوات مكافحة الارهاب تمكنت من السيطرة على «وادي حجر» بالكامل ورفع العلم العراقي فوق المباني بعد تكبيد العدو خسائر في الأرواح والمعدات.

من جهته، كشف وزير الهجرة والمهجرين العراقي جاسم محمد الجاف عن نزوح 14 الف شخص من مناطق الموصل، في تطور وصف بأنه أكبر موجة نزوح خلال معركة تحرير الموصل التي بدأت في أكتوبر الماضي.

وقال الجاف في بيان ان فرق الوزارة استقبلت امس الاول اكثر من 14 الف نازح، مشيرا الى ان اعداد نازحي ساحل غرب الموصل ارتفعت الى 46 الفا ليصبح مجمل اعداد النازحين من محافظة نينوى 273 الفا منذ انطلاق عمليات تحرير المحافظة.

وتتوقع الأمم نزوح 400 ألف مدني خلال الحملة العسكرية من أصل 800 ألف لا يزالون يعيشون في الموصل وسط ظروف صعبة نتيجة الحصار المفروض منذ ثلاثة أشهر.

الى ذلك، قالت مصادر أمنية إن اشتباكات بين قوات البيشمركة المقربة من الحزب الديموقراطي الكردستاني وعناصر من وحدات حماية الشعب المدعومة من قبل حزب العمال الكردستاني التركي، في سنجار العراقية.

ووقعت الاشتباكات بمنطقة سنجار، في محافظة نينوى شمال العراق، قرب الحدود السورية، بعد أن دخلت قوة بيشمركة «روج آفا» الموالية للحزب الديموقراطي الكردستاني منطقة تسيطر عليها قوات موالية لحزب العمال الكردستاني التركي، حسبما أفاد موقع قناة «روودو تي في» الكردية.

تأتي الاشتباكات، التي اوقعت ضحايا من كلا الجانبين، بعد أيام من زيارة بارزاني لتركيا، التي تعارض بشدة حزب العمال الكردستاني، وتعتبره جماعة إرهابية.