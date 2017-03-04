أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن بلادها ستخصص مبلغ 250 مليون يورو لدعم تونس في مجالات التنمية الريفية والتدريب المهني والشباب.

وقالت ميركل، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، في قصر الرئاسة قرطاج بالعاصمة تونس امس إن «لألمانيا تعاونا مهما مع تونس في المجالات الاقتصادية والتكوين المهني ودعم الخبرات التونسية».

وأضافت «سنساعد التونسيين الذين يرغبون في العودة طوعيا إلى بلادهم، إذ تم فتح مركز للاستشارات في شؤون الهجرة، وسنوفر 12 مليون يورو للتعاون الثنائي في هذا المجال».

من جانبه، قال الرئيس السبسي إن «القنصلية التونسية في العاصمة الألمانية برلين، خصصت مكتبا من أجل تسهيل التثبت من هويات طالبي اللجوء التونسيين واستخراج الوثائق اللازمة لإعادتهم».

وفي هذا السياق، وقع الجانبان «اتفاقية هجرة بين البلدين سيتم بموجبها إعادة ألف و500 مهاجر تونسي غير شرعي إلى بلادهم».