قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يريد زيادة القدرات العسكرية للولايات المتحدة بالمزيد من السفن والطائرات الحربية «لإظهار القوة الأميركية في الأراضي البعيدة».

وأضاف وهو يرتدي سترة عسكرية وقبعة على متن حاملة الطائرات الجديدة جيرالد فورد في نيوبورت نيوز بولاية فرجينيا انه يريد أن يكون لدى الجيش الأميركي «أروع العتاد في العالم».

واقترح ترامب هذا الأسبوع زيادة قدرها 54 مليار دولار في الإنفاق الدفاعي مقارنة بالعام الماضي وهو ما يرفع ميزانية وزارة الدفاع (الپنتاغون) إلى 603 مليارات دولار، وقال إنه يريد تدشين أكبر تعزيز للقدرات العسكرية في التاريخ الأميركي للتعويض عما أسماه استنزافا للقوات المسلحة.

وقال ترامب إنه يتطلع إلى زيادة عدد حاملات الطائرات لدى البحرية الأميركية ليصل إلى 12 حاملة، ولدى البحرية حاليا 10 حاملات طائرات.

وأضاف قائلا: «تحدثت للتو مع قادة البحرية والصناعة وناقشت خططي لإجراء توسعة كبيرة لأسطول قواتنا البحرية بالكامل بما في ذلك البحرية التي نحتاجها وتملك 12 حاملة طائرات».

واضاف: «بعد سنوات من خفض الانفاق العسكري الذي أضعف قدراتنا الدفاعية آمل إجراء إحدى أضخم الزيادات في تاريخ النفقات العسكرية».

ويتضمن اسطول البحرية الاميركية حاليا 10 حاملات طائرات يعود أقدمها الى العام 1975، وسيصبح هذا العدد 11 حين ستدخل الحاملة الجديدة جيرالد فورد الخدمة في غضون بضعة اشهر، وهناك حاملة طائرات جديدة يجري بناؤها حاليا هي الحاملة جون اف كينيدي وأخرى تم التعاقد على بنائها هي الحاملة انتربزايز، ولكن لدى دخول هاتين الحاملتين الخدمة ستكون حاملات اخرى قد خرجت من الخدمة بسبب قدمها، ولذلك فإن سلاح البحرية يريد ان يضمن حصوله على السفن الجديدة في أوانها.

«الشيوخ» يُقرّ تعيين ريك بيري وزيراً للطاقة

واشنطن ـ د.ب.أ: أقر مجلس الشيوخ الأميركي تعيين حاكم تكساس السابق ريك بيري (66 عاما) وزيرا للطاقة في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وبهذا يتولى بيري إدارة الوزارة التي قال في العام 2011 انه سيلغيها لو نجح في الانتخابات الرئاسية كمرشح عن الحزب الجمهوري.

وقال بيري في يناير الماضي «بعد أن تعلمت الكثير عن المهام الضرورية التي تقوم بها وزارة الطاقة أشعر بالأسف لأنني أردت يوما إلغاءها». وفاز بيري بموافقة 62 عضوا بمجلس الشيوخ على تعيينه وزيرا للطاقة مقابل 37 عضوا رفضوا ذلك.

وكان بيري ينفذ خططا محافظة للغاية خلال حكمه لولاية تكساس.