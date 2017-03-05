عبدالعزيز الفضلي

اكد السفير البولندي في دولة الكويت غريغورز أولشاك ان الكويت من الدول الرائدة في الحركة الكشفية وذلك لما لها من دور فعال في الحركة على المستوى الاقليمي والدولي .

جاء ذلك خلال زيارته وحرمه لجمعية الكشافة الكويتية لتقديم الشكر لاستضافة الكويت كشافة بولندا في المخيم الكشفي ال 70 الذي اقيم في يناير المقبل بمنطقة كبد .

وقال امين عام جمعية الكشافة الكويتية ابراهيم سكين انه تم خلال الزيارة تبادل وجهات النظر حول الحركة الكشفية وسبل الارتقاء بها مشيرا الى ان السفير البولندي اوضح بان بولندا لديها امكانيات كبيرة لاستضافة المخيم الكشفي العالمي عام 2023 فهي جديرة بتنظيم هذا الحدث العالمي .

واضاف سكين انه في ختام الزيارة تم تكريم السفير البولندي ومنحه وسام التميز الكشفي من الجمعية متمنيا لبولندا التوفيق والنجاح في استضافة المخيم الكشفي العالمي .