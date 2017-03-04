وقعت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مذكرة تفاهم مع جمعية (آشري) العالمية -المعروفة سابقا باسم الجمعية الأمريكية لمهندسي التكييف والتبريد والتدفئة- وتعنى بحفظ الطاقة في المباني وتقنياتها والبحوث المتخصصة.

وقال المدير العام للمؤسسة الدكتور عدنان شهاب الدين في بيان صحافي ل(التقدم العلمي) اليوم السبت إن أهمية هذه المذكرة متأتية من تشجيعها البحوث ونشرها مع إتاحة الفرص لتمويل البحوث المشتركة من مصادر أخرى والعمل على تسهيل عقد الاجتماعات الدورية للجمعية وحضور المؤتمرات العلمية.

وأضاف شهاب الدين أن المذكرة التي تعنى أيضا بتعزيز المصالح المشتركة بين الطرفين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك من شأنها الاستفادة من خبرات المتخصصين في الجمعية لتعزيز المعرفة بالتقنيات الحديثة وتعزيز العمل المشترك في مجال البحوث لتطوير المعايير والسياسات المتعلقة بحفظ الطاقة في المباني وتثقيف صانعي القرار بتلك السياسات.

من جانبه قال رئيس الجمعية الدكتور بغارن أولسين إن المذكرة هي بمنزلة استكشاف لفرص التعاون مع المؤسسة لتحقيق أهداف وأنشطة يهتم بها الطرفان كتطوير مناهج أو برامج تدريب للاستفادة من الخبرات المتكاملة بين الجمعية الأمريكية لمهندسي التكييف والتبريد والتدفئة والمؤسسات المحلية ذات الصلة.

وأضاف أولسين أن بنود المذكرة تحث على المشاركة في اللجان الفنية وفرق العمل لتطوير السياسات والمعايير المقترحة مع الاستفادة من الشبكة العالمية لفروع الجمعية لتحقيق أهداف وغايات مشتركة فضلا عن إمكانية إنتاج كتب ومطبوعات ذات منفعة متبادلة مع إمكانية ترجمة مطبوعات الجمعية إلى اللغة العربية.

وذكر أن للجمعية نشاطات علمية عدة تنشر الفائدة منها إلقاء محاضرات وندوات خاصة في حفظ الطاقة في المباني وإعداد الدراسات الخاصة لبحث كفاءة أجهزة التكييف والتبريد والتهوية مؤكدا حرص الجمعية على التواصل مع جميع شركات التكييف والتبريد والتهوية على نقل التكنولوجيا في هذه المجالات إلى دولة الكويت.

وأسست جمعية (آشري) العالمية عام 1894 لتطوير علوم التهوية والتدفئة والتبريد وتكييف الهواء لخدمة الإنسانية وتعزيز عالم مستدام وهي منظمة متنوعة تمثل المهنيين المتخصصين في نظم البناء والعمليات الصناعية.

ويبلغ عدد منتسبي الجمعية أكثر من 57 ألف عضو من أكثر من 132 دولة ولها فروع في جميع أنحاء العالم ومنها فرع الكويت الذي يضم 130 عضوا