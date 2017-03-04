توفي رئيس هايتي السابق، رينيه بريفال، أمس الجمعة، عن عمر بلغ 74 عاما، حسبما ذكرت شبكة هايتي برس.

وكتب الرئيس الحالي جوفينيل مويز على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «علمت ببالغ الحزن بوفاة الرئيس رينيه بريفال. أنحني أمام هذا الابن البار لهايتي».

وخدم بريفال كرئيس لهذه الدولة الكاريبية الصغيرة من عام 1996 حتى 2001 ومن 2006 إلى 2011، وكان حليفا وثيقا لجان برتراند أريستيد، أول رئيس منتخب ديموقراطيا لهايتي.

وفي ستينيات القرن العشرين، فر بريفال من ديكتاتورية فرانسوا دوفالييه بصحبة عائلته، ودرس الزراعة لاحقا في بلجيكا.

وانضم بريفال إلى المعارضة السياسية لدى العودة إلى هايتي، ليصبح فيما بعد أول رئيس منتخب ديمقراطيا يتم تسليمه السلطة سلميا.

وكان أيضا أول رئيس لهايتي يترك منصبه في نهاية ولايته البالغة مدتها خمس سنوات.وكان بريفال رئيسا خلال الكارثة في عام 2010، عندما وقع زلزال أودى بحياة أكثر من 220 ألف شخص.