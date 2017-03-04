حذرت الأمم المتحدة اليوم السبت من الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في القتال في الموصل بالعراق يرقي لجريمة حرب وانتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق، ليز جراندي، " هذا مروع ".

وأضافت:" إذا تأكد الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية، فهذا انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب بغض النظر عن الأهداف أو الضحايا للهجمات ".

وتأتي تصريحات جراندي بعد يوم من تقارير تفيد باستخدام أسلحة كيميائية في المعركة الجارية لتحرير الموصل، وهي المعقل الرئيسي الأخير لداعش في العراق.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس الجمعة إنه يتم حاليا معالجة سبعة من المرضى يعانون من أعراض تشير إلى تعرضهم لمادة كيماوية سامة في مستشفى قريب من الموصل.

ولم تتضح الجهة المسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيميائية .

وقالت جراندي: " ندعو الجميع إلى التصرف بمسؤولية ومنح وضمان الدخول الفوري للأطراف الملائمة للتحقيق في ملابسات الهجوم المزعوم ".