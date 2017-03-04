تطلق وزارة الدولة لشؤون الشباب غدا الأحد مهرجان (عدسة) الذي يتيح الفرصة للفنانين الشباب عرض أعمالهم الفنية المرئية والمسموعة والتعبير عن إبداعاتهم والاستفادة من الخبرات الإقليمية والعالمية.

وقال مدير إدارة الإنتاج الإبداعي في الوزارة سعد الأحمد في تصريح صحافي اليوم السبت إن المهرجان الذي يقام للمرة الثانية على التوالي وينظم بالتعاون مع شركة أورويدو للاتصالات ومركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي يسعى كذلك إلى تشجيع كل فئات المجتمع على تذوق وممارسة الفن والإبداع وصولا إلى صناعات مستقبلية متخصصة.

وأوضح الأحمد أن المهرجان الذي يستمر حتى 11 مارس الجاري سيتخلله العديد من ورش العمل الفنية لافتا إلى أنه سيقام في التاسع من الجاري الحفل الرسمي للمهرجان بحضور شعبي ورسمي وللمهتمين والمعنيين بأنشطته.

وذكر أن مهرجان (عدسة) في نسخته الأولى شهد حضورا كثيفا بلغ نحو 5400 شخص بين محاضر ومهتم في الفنون مبينا أن نسبة حضور المسجلين لورش العمل والندوات التي تضمنها المهرجان تخطت ال 80 في المئة.

وأشار إلى أن تفاعل الجمهور مع الجلسات الحوارية التي أقيمت العام الماضي بحضور عدد من أهم رواد هذا المجال والمتخصصين كان مميزا وشكل فرصة لتبادل الخبرة والمعرفة في مجالات المهرجان.

من جانبه أعرب مدير التواصل الاجتماعي والرعايات والمسؤولية الاجتماعية في شركة (أورويدو) للاتصالات يوسف الشلال عن سعادته برعاية الشركة لمهرجان (عدسة) للعام الثاني على التوالي.

وقال الشلال في تصريح مماثل إن هذا الاهتمام نابع من سياسة الشركة بالنسبة لمفهوم المسؤولية الاجتماعية القائمة على الاهتمام والتواصل والتحدي والإيمان بأهمية تمكين الشباب وإعطائهم فرصة للتعبير عن إبداعاتهم بما يفيد المجتمع ويثري نهضة الكويت الثقافية.

يذكر أن مهرجان (عدسة) يأتي تحت مظلة فعاليات يوم الشباب الكويتي الذي يصادف 13 مارس كل عام برعاية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه.