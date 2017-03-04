أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية تعزيز طاقتها الاستيعابية على وجهة نيويورك الأمريكية برحلة يومية مع تشغيل الطائرات الجديدة من طراز (بوينغ 777- إي.آر 300) ذات المدى الطويل التي تتميز بمواصفات رفاهية وراحة في الأجواء على سائر درجاتها.

وقالت "الكويتية" الناقل الوطني الرسمي لدولة الكويت في بيان صحافي اليوم السبت إن رحلاتها إلى نيويورك شهدت إقبالا كثيفا خلال العام الماضي محققة بذلك جدوى اقتصادية مما دفع الشركة إلى تشغيل رحلة يومية مضيفة أن نسبة الارتفاع في حصتها السوقية من حجوزات أمريكا الشمالية وصلت إلى 20 في المئة في 2016.

وأوضحت أنها على تواصل دائم مع مختلف الجهات المعنية لتشغيل رحلة (الكويت - نيويورك) مباشرة وتجاوز محطة التوقف القصيرة في مطار (شانون) في أيرلندا كما أنها تعمل جاهدة مع كل شركائها لتسيير رحلة نيويورك لتكون سائر وجهات شبكتها رحلات مباشرة من دون توقف.

وتعتبر (الكويتية) من أقدم شركات الطيران في منطقة الخليج العربي وأسست عام 1953 كشركة خاصة تحت اسم (الخطوط الجوية الوطنية الكويتية المحدودة) واستحوذت حكومة دولة الكويت على كامل ملكيتها بنسبة 100 في المئة عام 1962