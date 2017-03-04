طالب وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، السياسيين الألمان بإظهار مواقفهم من التطرف المتزايد واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشاره.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لبوزداغ، اليوم السبت، علق خلالها على إلغاء ألمانيا فعاليات كان من المقرر أن يشارك بها هو ووزير الاقتصاد نهاد زيبكجي.

وأضاف، أن سيطرة المفاهيم المتطرفة على مفاصل الدولة في ألمانيا، سيعزل حتى المستشارة أنجيلا ميركل، ويجعلها تبحث عن منصة تستطيع من خلالها إيصال صوتها.



كما وصف الوزير التركي الإجراء الألماني بـ "الممارسات الفاشية التي تتعارض مع القيم الديمقراطية والدستور الألماني، واتفاقيات حقوق الإنسان التي تعتبر ألمانيا طرفًا فيها".

ولفت بوزداغ، أن الإجراء الألماني يحد من حرية أبناء المجتمع التركي في ألمانيا، وحقهم في حرية التعبير، مبديًا حزنه الشديد بسبب "عودة بعض الأمراض التي عانت منها ألمانيا للظهور مجددًا".

واستدعت وزارة الخارجية التركية، الخميس، السفير الألماني في أنقرة على خلفية إلغاء فعالية للجالية التركية بولاية بادن- فورتمبيرغ الألمانية، كان مقرر أن يحضرها بوزداغ.

جاء ذلك عقب إعلان بلدية مدينة غاغناو الألمانية، سحب ترخيص منحته لـ"اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين" لعقد اجتماع بحجة وجود "نقص في المرافق الخدمية" اللازمة لاستقبال عدد كبير من الزوار.

وعلى ضوء ذلك ألغى وزيرا العدل والاقتصاد زيارتيهما المزمعتين إلى ألمانيا.