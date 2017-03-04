قال كبير مفاوضي الحكومة السورية بشار الجعفري اليوم السبت إن الشيء الوحيد الذي تحقق في جولة المحادثات التي دامت عشرة أيام في جنيف هو الاتفاق على جدول أعمال وإن الحكومة السورية تريد التفاوض مع وفد موحد للمعارضة.

وفي أول تصريحات له منذ اختتام المحادثات أمس الجمعة قال الجعفري وهو سفير سوريا لدى الأمم المتحدة في نيويورك إن الملفات الأربعة في جدول الأعمال المتفق عليه عبر وسيط الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا متساوية وتشمل محاربة الإرهاب.

وقال الجعفري إن دمشق ما زالت تبحث ما إذا كانت ستعود للجولة القادمة من المحادثات التي تجرى في وقت لاحق من الشهر الجاري في جنيف