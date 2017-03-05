أعلنت إيران أنها اختبرت بنجاح منظومة صواريخ «اس 300» الروسية للدفاع الجوي ضمن مناورات جوية تجريها قواتها المسلحة تحت اسم «دماوند».
وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني ان المناورات جرت في منطقة (الصحراء الوسطى) بهدف تقييم أداء المنظومة الصاروخية الروسية مشيرا الى انه تم استهداف وتدمير الاهداف المفترضة اضافة الى استخدام مجموعة كبيرة من الأهداف الطائرة والصاروخية.
وتهدف المناورات الحالية لتقييم قدرات المنظومة «اس 300» الصاروخية في مواجهة الأهداف ذات المقطع الراداري والتهديدات الباليستية ودراسة الكفاءات التخصصية والعلمية لدى الضباط.