أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعالون، عزمه تشكيل حزب جديد بهدف التنافس على منصب رئاسة الوزراء.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن يعالون قوله امس إنه يرى «ضرورة العودة إلى الحلبة السياسية بعد عشرة أشهر من اعتزال منصبه إزاء القضايا الملحة التي تواجه الدولة منها أمنية ولكن أبرزها الفساد».

وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من توجيه المراقب للدولة، انتقادات لأداء نتنياهو ويعالون ورئيس أركان الجيش السابق بيني غانتس، خلال الحرب على غزة عام 2014.

وكان يعالون القيادي السابق في حزب «الليكود» الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أعلن في 20 مايو الماضي استقالته من منصبه بسبب خلافات مع نتنياهو ولهيمنة اليمين المتشدد على المشهد السياسي في إسرائيل.