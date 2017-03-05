نفذت السلطات الأردنية، امس، أحكاما بالإعدام شنقا، بحق 15 مدانا بينهم 10 أشخاص أدينوا بارتكاب جرائم إرهابية.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني إن «الجرائم الإرهابية التي أدين بها العشرة هي ما يعرف بخلية إربد الإرهابية، والهجوم على مكاتب المخابرات العامة في البقعة، والاعتداء على رجال الأمن العام في صما».

واضاف المومني، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا» ان هذه الجرائم شملت ايضا «اغتيال الكاتب ناهض حتر، والتفجير الذي تعرضت له سفارة المملكة في بغداد عام 2003، والهجوم على فوج سياحي في المدرج الروماني».

ولفت الى أنه تم تنفيذ الحكم أيضا بحق «5 آخرين ارتكبوا جرائم جنائية كبرى بشعة تتمثل في اعتداءات جنسية وحشية على المحارم».

واوضح المومني انه «تم تنفيذ احكام الاعدام في سجن سواقة (جنوب عمان) بحضور نائب عام عمان ونائب عام الجنايات الكبرى ومساعديهما ومن نص على حضورهم قانون اصول المحاكمات الجزائية».

وبحسب المومني فقد تم تنفيذ حكم الاعدام بحق خمسة محكومين في ما يعرف بخلية إربد الارهابية، وهم: اشرف حسين علي بشتاوي وفادي حسين علي بشتاوي وعماد سعود حسن دلكي وفرج انيس عبد اللطيف الشريف ومحمد احمد حسين دلكي.

كما أفاد عن «إعدام الارهابي محمود حسين محمود مشارفة منفذ الهجوم على مكتب دائرة المخابرات العامة في البقعة».

وتم تنفيذ حكم «الإعدام بالمجرم رياض اسماعيل احمد عبدالله الذي ادين بجريمة اغتيال الكاتب ناهض حتر امام قصر العدل».

وتم ايضا «تنفيذ حكم الاعدام بالمجرم علي مصطفى محمد مقابلة بعد ادانته بالقيام بأعمال ارهابية ضد رجال الأمن العام فيما يعرف بقضية صما الارهابية» في محافظة اربد عندما فتح مسلحون النار على دورية شرطة في ديسمبر 2015 ما ادى الى مقتل ضابط وأحد افراد الدورية.

كما ذكر المومني انه تم إعدام «المجرم معمر احمد يوسف الجغبير بعد ادانته بالقيام بأعمال ارهابية ادت الى موت شخص والمعروفة بقضية تفجير السفارة الاردنية في بغداد» عام 2003.

وتم كذلك «تنفيذ حكم الاعدام بالمجرم نبيل احمد عيسى الجاعورة بعد ادانته بالقيام بأعمال ارهابية فيما يعرف بجريمة اطلاق النار على مجموعة من السياح في المدرج الروماني والتي ادت الى مقتل سائح بريطاني» في سبتمبر 2006.

وكانت محكمة التمييز الأردنية قد صادقت الأسبوع الماضي، على قرار محكمة أمن الدولة القاضي بالإعدام شنقا لخمسة أفراد من «خلية إربد الإرهابية»، على خلفية المواجهة المسلحة مع الأمن في الأول من مارس 2016.

وكان الأردن أعاد عقوبة الإعدام شنقا عام 2014 بعد تعليقها في الفترة من عام 2006 حتى عام 2014.