طردت ماليزيا امس سفير كوريا الشمالية وأعلنته «شخصا غير مرغوب فيه» وطلبت منه مغادرة البلاد خلال 48 ساعة.

وتأتي الخطوة بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع من مقتل كيم جونغ نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، في مطار كوالالمبور الدولي بغاز أعصاب سام.

وكان كانج تشول سفير كوريا الشمالية إلى ماليزيا قد قال الشهر الماضي إن بلاده «لا يمكن أن تثق» في قيام ماليزيا بالتحقيق واتهمها «بالتواطؤ مع قوى خارجية» في إشارة مستترة إلى كوريا وقال وزير الخارجية الماليزي حنيفة حاج أمان في بيان امس إن بلاده طلبت اعتذارا من السفير على تصريحاته لكن لم يبد أن شيئا سيصدر عنه قريبا، مضيفا «ماليزيا سترد بقوة على أي إهانات تصدر بحقها أو أي محاولة للإساءة لسمعتها».

من جهة اخرى، قال مشتبه به في قتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية إنه ضحية لمؤامرة من قبل السلطات الماليزية وإن الأخيرة تحاول تلويث شرف كوريا الشمالية.

وفي تصريحات للصحافيين خارج سفارة كوريا الشمالية في بكين في وقت مبكر امس، اتهم ري يونج تشول وهو كوري شمالي ماليزيا باستخدام القوة لمحاولة انتزاع اعتراف منه.

وأوضح ري انه لم يكن في مطار كوالالمبور يوم مقتل كيم جنغ نام، ولم يعرف شيئا عن اتهامه باستخدام سيارته في القضية.

وأضاف «لم أذهب للمطار ولم يكن لدي سبب لأذهب. كنت أؤدي عملي فحسب»، مشيرا الى أنه عمل في ماليزيا في تجارة مكونات لصنع الصابون.

وحط ري في بكين في طريقه إلى كوريا الشمالية بعد أن رحلته ماليزيا أمس الأول.

وزعم ان السلطات الماليزية قدمت له أدلة خاطئة وان الشرطة عرضت عليه صورا لأسرته وهي رهن الاحتجاز، قال «أدركت أن هذه مؤامرة.. مؤامرة في محاولة للإضرار بسمعة الجمهورية».

وفي السياق، رفضت ماليزيا أي إيحاءات بأنها قد تكون انتهكت عقوبات الأمم المتحدة على بيونغ يانغ بعد تقرير بثته وكالة «رويترز» للأنباء قال إن شركتين لهما صلة بكوريا الشمالية تديران شبكة أسلحة في ماليزيا.

وذكرت رويترز أن ضباط مخابرات من كوريا الشمالي استخدموا شركة واجهة اسمها «جلوكوم» لإدارة شبكة أسلحة انطلاقا من ماليزيا.

ورفضت وزارة الخارجية الماليزية في بيان امس التلميح بانتهاك عقوبات الأمم المتحدة وقالت «ماليزيا ترفض بشكل قاطع مثل هذه التلميحات».

ويشير تقرير للأمم المتحدة قدم لمجلس الأمن إلى أن «جلوكوم» تبيع معدات لاسلكي تستخدم في ساحات القتال في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة.



وتظهر بيانات على الإنترنت أن «جلوكوم» لها صلة بشركتين ماليزيتين يسيطر عليها حاملو أسهم ومديرون كوريون شماليون.