الجانبان ناقشا التعاون الثنائي وتعزيز التكامل الخليجي

استقبل أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، خلال زيارته الرسمية للدوحة أمس.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية «قنا» في بيان أنه جرى خلال اللقاء «استعراض علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في كافة المجالات لما فيه خيرهما ومصلحتهما المشتركة».

كما تم التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى آخر المستجدات في المنطقة.

وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية «بنا» أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة اكد خلال اللقاء على «أن مواصلة رفد مسارات التعاون والتنسيق سيفتح أبوابا واعدة للعمل المشترك بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة، وهو مما تحرص عليه قيادتا البلدين الشقيقين في إطار علاقتيهما الأخوية الوطيدة وإسهاما في تدعيم أسس التكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي».

وشدد على أن التنسيق المستمر بين دول مجلس التعاون عبر مختلف صور التواصل الحيوي بين الأشقاء هو مرتكز هام أسهم في الدفع بمسيرة التكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مما تجسد في حكمة ووحدة المواقف التي تتخذها دوله إزاء مختلف التحديات، وترجمة مضمون الشراكة الحقيقية لتعكس صلابة هذه المنظومة وقدرتها على تحقيق المزيد من المنجزات والسعي نحو التكامل الذي يتيح لها صفة التنافس مجتمعة بين مختلف التكتلات القوية، مشيرا إلى أن استمرار مساعي تعزيز منظومة مجلس التعاون ككيان موحد يجسد التزام الدول الشقيقة وإيمانها الراسخ بواقع المصير المشترك والعمق الاستراتيجي الذي يشكله المجلس لدوله، فذلك ترسيخ لبنية هذه المنظومة بما يرسخ أركان أمنها واستقرارها وتحقيق تطلعات قادتها وشعوبها نحو المزيد من الازدهار والتقدم المستدام لخدمة تطلعات المواطن الخليجي.