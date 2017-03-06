جاويش أوغلو: سنلتقي مواطنينا في أوروبا رغماً عن «بي. كا. كا» وداعميه

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن إلغاء ألمانيا تجمعات سياسية لأتراك مقيمين فيها كان من المقرر أن يلقي مسؤولون أتراك كلمات فيها عن الاستفتاء للتحول الى النظام الرئاسي، هو امر «لا يختلف عن تصرفات الحقبة النازية».

وأضاف أردوغان أمام حشد في اسطنبول امس «يا ألمانيا لا صلة لك من قريب ولا من بعيد بالديمقراطية، ويجب أن تعلمي أن التصرفات الحالية لا تختلف عن تصرفات الحقبة النازية، وعندما نقول ذلك ينزعجون، لماذا تنزعجون؟!».

وتابع «ممارساتكم لا تختلف عن تلك التي ارتكبها النازيون.

لقد اعتقدت ان ألمانيا تخلت منذ فترة طويلة عن هذه الممارسات، لكننا كنا على خطأ».

وكانت السلطات في مدينة غاغناو الألمانية قد ألغت الخميس الماضي ترخيصا كانت منحته لـ «اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين» لعقد اجتماع في المدينة، بدعوى وجود «نقص في المرافق الخدمية» اللازمة لاستقبال عدد كبير من الزوار متوقع أن يتوافدوا على مكان الاجتماع.

من جهته أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو أن المسؤولين في حكومة بلاده سيلتقون بالأتراك المقيمين في أوروبا للحث على تأييد الاستفتاء بشأن التحول للنظام الرئاسي.

وقال جاويش أوغلو خلال حفل وضع حجر الأساس لأحد المشاريع الإنمائية بولاية أنطاليا «سنذهب ونلتقي مع مواطنينا في أوروبا، لن يمنعنا عن ذلك خونة «بي كا كا» أو المنزعجون من صلاتنا القوية مع مواطنينا».

وفي سياق ذي صلة، شاركت آلاف النساء المناصرات للحكومة التركية في تظاهرة في ساحة بإسطنبول امس تأييدا للتصويت بـ «نعم» في الاستفتاء المقرر على تعديل دستوري يعزز صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان.

ولوحت المتظاهرات بالاعلام التركية وهتفن «طبعا نعم!» في استفتاء 16 ابريل الذي قد ينقل تركيا الى نظام حكم رئاسي على غرار فرنسا أو الولايات المتحدة.

ونظم هذا التجمع في مجمع عابدي ايبكجي الرياضي خارج أسوار اسطنبول التاريخية تحت شعار «نعم! مادام النساء هنا، فالديموقراطية هنا».