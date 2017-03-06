تسلق النائب المكسيكي براوليو جيرا سياجا على الحدود الأميركية المكسيكية ليكشف عن ضعف خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبناء جدار بين البلدين للحد من الهجرة.

وقال جيرا، النائب عن ولاية كويريتارو الواقعة على بعد 218 كيلومترا شمالي العاصمة مكسيكو سيتي، في فيديو صوره أعضاء بمكتبه إنه تسلق السياج بيسر، وكان بإمكانه العبور إلى الولايات المتحدة.

وأضاف «أنا فوق الجدار.أجلس على الجدار الذي يفصل بين المكسيك والولايات المتحدة.. من السهل تسلق نحو عشرة أمتار.. ومن السهل العبور إلى الولايات المتحدة، وهو ما يثبت أنه لا ضرورة إطلاقا، بل من الغرابة، بناء جدار يكلف 15 مليار دولار».

غير أن جيرا عبر عن اعتقاده بضرورة التعاون مع واشنطن للحد من تدفق المهاجرين.

وتشترك الولايات المتحدة والمكسيك في حدود يبلغ طولها 3219 كيلومترا.