قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن طوكيو قدمت "احتجاجا قويا" لكوريا الشمالية بعد إطلاقها أربعة صواريخ باليستية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين سقط ثلاثة منها في المنطقة الاقتصادية لليابان .
وقال آبي للصحفيين في مقر إقامته إن "أحدث عملية إطلاق لصواريخ باليستية تظهر بوضوح أدلة على وجود تهديد جديد من كوريا الشمالية."
وكان الجيش الكوري الجنوبي قد قال إن الصواريخ أُطلقت من منطقة تونجتشانج-ري حيث توجد قاعدة للصواريخ في رد محتمل من كوريا الشمالية على التدريبات الأمريكية الكورية الجنوبية المشتركة التي بدأت الأسبوع الماضي .