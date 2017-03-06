لاستعراض التقدم الذي أحرز في إطار مختلف الاتفاقات ومذكرات التفاهم القائمة بينهما

توجه رئيس وزراء باكستان محمد نواز شريف اليوم الاثنين إلى دولة الكويت في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وقال بيان حكومي في اسلام اباد إن شريف سيلتقي كبار المسؤولين بالقيادة السياسية في دولة الكويت ومن بينهم رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لاستعراض مختلف جوانب العلاقات التقليدية الوثيقة والأخوية بين البلدين بشكل معمق إضافة إلى تناول القضايا الإقليمية والدولية المهمة ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح أن رئيس الوزراء الباكستاني سيتبادل مع الجانب الكويتي خلال هذه الاجتماعات وجهات النظر بهدف إضافة المزيد من التوسع على المستوى الحالي من التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات.



وأشار إلى أن ذلك يشمل تعزيز التجارة والاستثمارات الثنائية وتطوير التعاون في مجالات البترول والموارد الطبيعية والقطاع المالي والدفاع وتصدير القوى العاملة والخدمات الصحية والقطاع الصناعي ووسائل الإعلام وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات.

كما أشار البيان إلى ان الجانبين سيستعرضان أيضا التقدم الذي أحرز حتى الآن في إطار مختلف الاتفاقات ومذكرات التفاهم القائمة بينهما في مختلف المجالات.

ويرافق شريف خلال الزيارة وزير البترول والموارد الطبيعية شهيد خاقان عباسي والمساعد الخاص لرئيس الوزراء للشؤون الخارجية سيد طارق فاطمي وعدد من كبار المسؤولين الآخرين.

وكان رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قام في 2013 بزيارة رسمية إلى باكستان بالتزامن مع إحياء ذكرى مرور 50 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

يذكر ان سمو الشيخ جابر المبارك كان أول رئيس حكومة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يزور باكستان بعد تولي شريف منصبه في مايو 2013