عدن - إياد أحمد

أكدت مصادر عسكرية تصاعد المعارك العنيفة بين قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ومليشيات الحوثي وصالح على الحدود مع السعودية، وذلك بالتزامن مع تواصل الغارات العنيفة على مواقع وتعزيزات ومخازن أسلحة بمحافظتي حجة وصعدة لليوم الثالث على التوالي.

وقالت المصادر لـ«الأنباء»: إن معارك شرسة تدور حاليا وبصورة متواصلة منذ الأحد على حدود منطقة جازان مع محافظتي صعدة وحجة بمختلف أنواع الأسلحة بين القوات المشتركة والميليشيات، وذلك بعد محاولة الميليشيات التسلل إلى مناطق بمحافظتي الطوال وصامطة ومركز الخوبة والحثيرة بقطاع جازان السعودي.

وأوضحت المصادر«ان قوات التحالف أفشلت هجمات الميليشيات ومحاولات تسللهم وكبدتها أكثر من 60 قتيلا وجريحا، وما زالت الجثث ملقاة في مناطق المواجهات على الحدود»، مشيرة إلى أن طيران التحالف جدد استهدافه لمخازن أسلحة بمديرية حرض المحاذية للطوال، واستهدف أيضا تجمعات للمتمردين في مدينة ميدي الساحلية، وشنت الطائرات عدة غارات على تعزيزات عسكرية للميليشيات في منطقة بركان بمديرية رازح محافظة صعدة كانت في طريقها إلى الحدود مع السعودية.

وفي محافظة شبوة جنوب شرق اليمن قتل وجرح أكثر من 20 مسلحا من ميليشيات الحوثي وصالح في مواجهات مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمديرية عسيلان، حيث تصدت قوات الشرعية لهجوم هو الأعنف للميليشيات على مواقع الجيش وأجبرتها على التراجع بعد تكبيدها خسائر كبيرة.

وفي محافظة الجوف شمال اليمن أكدت مصادر ميدانية مقتل قيادي حوثي يدعى «صالح ناجي بن غرزه» خلال معارك مع قوات الشرعية بمنطقة الغرفة بمديرية المصلوب.

إلى ذلك استهدفت مقاتلات التحالف العربي بعدة غارات تجمعات للميليشيات بمنطقة السلان وجبال الساقية بمديرية المصلوب.

وفي غضون ذلك أكدت المصادر الميدانية أن الميليشيات أقدمت على إعدام اثنين من أسرى قوات الجيش الوطني والمقاومة بمحافظة الجوف رغم اتفاق من خلال وساطة قبلية بتسليمهم في إطار عملية تبادل للأسرى بين الطرفين.

اما في محافظة تعز وسط البلاد واصلت طائرات التحالف غاراتها واستهدفت تجمعات ومواقع وتعزيزات للميليشيات في محيط جبل حوزان بمديرية موزع ومنطقة الزهاري ومعسكر خالد ومحيطه غرب المدينة.

من جانب أخر، جددت الطائرات الأميركية بدون طيار غاراتها على مواقع لتنظيم القاعدة بمناطق «نوفان وعقبة زعج» بقيفة مديرية القريشية محافظة البيضاء وسط اليمن ولم تتوافر تفاصيل أخرى عن الغارات.

وكانت طائرات أميركية شنت على مدى الأيام الثلاثة الماضية عشرات الغارات على مواقع لتنظيم القاعدة في محافظات البيضاء وشبوة وأبين جنوب وشرق اليمن.

وفي سياق أخر أعلنت قوات الأمن اليمنية العثور على مخزن كبير للأسلحة كانت قد أخفتها عناصر تنظيم القاعدة بمحافظة حضرموت جنوب شرق اليمن.

وقالت مصادر أمنية «أن المخزن يحتوي على صواريخ وقذائف هاون ومنصات لإطلاق الصواريخ وأسلحة متوسطة في عدد من المنازل بمديريات الشحر وغيل باوزير والديس الشرقية»، مشيرة إلى أن عناصر القاعدة كانت تسعى لاستخدام تلك الأسلحة في عملياتها التخريبية والإرهابية لإقلاق الأمن والسكينة العامة بحضرموت.