قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن ضربة جوية صوبتها قواتها باليمن إلى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في الثاني من مارس آذار أدت إلى مقتل محتجز سابق في مركز الاحتجاز الأمريكي بخليج جوانتانامو في كوبا.
وقال المتحدث باسم البنتاجون جيف ديفيس أمس الاثنين "بوسعنا تأكيد وفاة المعتقل السابق بخليج جوانتانامو ياسر السلمي" مضيفا أنه ظل في معتقل جوانتانامو من عام 2002 وحتى 2009.
وأضاف أن الولايات المتحدة نفذت أكثر من 40 ضربة استهدفت مقاتلي تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في الخمسة ليال الأخيرة وأنها ستستمر في استهدافهم.