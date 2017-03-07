أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت أسامة النصف اليوم استعداد الغرفة لتقديم التسهيلات كافة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري مع جمهورية كازاخستان.

وقال النصف في كلمة له بمناسبة استقبال وفد تجاري من جمهورية كازاخستان برئاسة رئيس اتحاد رجال الأعمال الكازاخستاني بغدات عبدوكولوف في مقر الغرفة، إن «القطاع الخاص في كلا البلدين يتحمل مسؤولية كبيرة لتطوير العلاقات الثنائية والتعاون التجاري».

وأعرب عن أمله في «أن تنعكس نتائج هذه الزيارة والزيارات الثنائية على تطوير العلاقات ونقلها الى مستويات جديدة تنعكس على أرض الواقع عبر تأسيس شراكات كويتية كازخية ناجحة تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في كلا البلدين».

من جانبه، قال عبدوكولوف إن «هدف الزيارة التباحث لتنشيط التواصل في مجال التجارة والاقتصاد بين الشركات الكازخية ونظيرتها الكويتية في المجالات كافة على نحو يتيح الفرصة للعمل على تطوير التعاون التجاري المشترك».

وقدم عبدوكولوف عرضاً مفصلاً عن المناخ الاستثماري في كازاخستان وما تقدمه من تسهيلات للمستثمرين الأجانب والفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات البنى التحتية والمواد الغذائية ومعدات الطباعة والنشر وتصنيع الاحذية ومنتجات الجلود.

بدوره، أشاد سفير جمهورية كازاخستان لدى الكويت الماس عبدرامانوف بـ«تعاون وجهود غرفة تجارة وصناعة الكويت لتطوير العلاقات الثنائية»، مشيراً الى أن «السفارة دشنت برامج لتعزيز العلاقات المشتركة في مجالات الثقافة والفنون والتعليم».

وضم الوفد الكازاخستاني شركات متخصصة في عدة مجالات أهمها المعدات الطبية والسياحة والبناء والمواد الغذائية وصيد الأسماك وغيرها.