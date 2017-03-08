العبادي: هزيمة عصابات داعش حتمية

بعد معارك ضارية انتهت باستعادة القوات العراقية السيطرة على المجمع الحكومي في وسط الجانب الغربي لمدينة الموصل ومبنى المتحف الأثري من ايدي تنظيم داعش.

وقال قائد عمليات «قادمون يا نينوى» الفريق الركن عبدالأمير رشيد يار الله في بيان «تمكن أبطال الشرطة الاتحادية والرد السريع من تحرير المبنى الحكومي لمحافظة نينوى والسيطرة على الجسر الثاني (جسر الحرية)، ورفع العلم العراقي فوق مبانيه».

من جهة، أخرى استعادت قوات الشرطة الاتحادية السيطرة على المتحف الاثري القديم الذي صور فيه مسلحو تنظيم داعش أنفسهم وهم يدمرون آثارا لا تقدر بثمن بعد استيلائهم على المدينة.

وقال الفريق رائد شاكر جودت قائد الشرطة الاتحادية ان «الشرطة الاتحادية حررت المتحف الاثري وسط الموصل».

وأصدرت الشرطة الاتحادية قائمة بالمناطق التي استعادت السيطرة عليها من قبضة التنظيم بينها مبنى المصرف المركزي الذي تم نهبه من قبل داعش.

بدوره، أكد المقدم عبد الامير المحمداوي من قوات الرد السريع التابعة للشرطة الاتحادية استعادة المتحف، مشيرا الى انهم سيطر عليه امس الاول.

واضاف ان «المتحف مدمر، لقد سرقوا الآثار ودمروا المتحف بالكامل انه على البلاط، والآثار وصلت الى المتاحف في أوروبا».

وتزامن ذلك مع زيارة رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي إلى مدينة الموصل لتفقد سير عمليات «قادمون يانينوى»، وذلك يحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء.

وأكد العبادي، خلال تفقد القوات العراقية بالموصل، أن هزيمة عصابات داعش حتمية وأن العراقيين سيخرجون مرفوعي الرأس من المعارك ضد التنظيم الإرهابي، مضيفا: «ان الجيش العراقي والقوات المشاركة في عمليات تحرير الموصل وفي سائر الجبهات تسجل صفحة ناصعة من صور الملاحم البطولية وتقدم تضحيات كبيرة في سبيل تحرير كل شبر من أرض العراق».

واطلع العبادي خلال اجتماعه مع كبار القادة الميدانيين من قوات الجيش ومكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والقوات المشاركة في عمليات تحرير نينوى على سير المعارك والانتصارات التي تتحققه القوات على داعش.

من جانبها، أعلنت قيادة العمليات المشتركة (التابعة لوزارة الدفاع العراقية) امس أن قواتها تخوض «معارك شرسة» ضد مسلحي تنظيم «داعش» في الشوارع والأزقة الضيقة بالجانب الغربي لمدينة الموصل.

سفير إيران الجديد بالعراق.. مستشاراً لسليماني

العميد إيرج مسجدي

بغداد - العربية.نت: أفاد مصدر مطلع بحسب «العربية» امس بأن طهران عينت سفيرا جديدا لها في بغداد خلفا للسفير السابق حسن دانائي فر، مشيرا إلى أن السفير الجديد يعمل مستشارا أعلى لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وقال المصدر بحسب «العربية.نت» إن «الحكومة العراقية وافقت على تعيين إيران العميد إيرج مسجدي سفيرا لها في بغداد خلفا للسفير الحالي حسن دانائي فر».

وأضاف أن «العميد مسجدي من مواليد مدينة آبادان جنوبي إيران، ويعد المستشار الأعلى لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني».

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية أفادت، في وقت سابق، بأن طهران بصدد تعيين جنرال بارز سفيرا جديدا لها لدى بغداد خلفا لحسن دنائي فر الذي يشغل منصبه منذ نحو ست سنوات.