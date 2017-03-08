أعرب وزراء الخارجية العرب عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والشعب الكويتي لما قدمته وتقدمه الكويت من دور حيوي ومهم في مساندة الشعب اليمني وفي رعاية وتيسير واستضافة جهود السلام اليمنية.



واكد الوزراء العرب في قرار صدر امس في ختام اجتماع الدورة (147) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري على أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة وسيادة أراضيه بالاضافة الى دعم ومساندة الشرعية الدستورية متمثلة في الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.



كما أكد الوزراء على أن الحل السلمي في اليمن يستند الى المرجعيات الثلاث المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.



وأشادوا بجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد لاستئناف العملية السلمية بناء على المرجعيات المشار إليها.



ودان وزراء الخارجية العرب بحزم الاجراءات احادية الجانب التي يقدم عليها الانقلابيون ومنها تشكيل ما يسمى بالمجلس السياسي والحكومة غير الشرعية ورفضهم المستمر لاجراءات بناء الثقة وعدم اطلاق سراح المعتقلين وغيرها من الاجراءات غير الشرعية التي تقوض العملية السلمية وتفاقم من معاناة الشعب اليمني.



ودعا وزراء الخارجية العرب المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية لاتخاذ موقف سريع وصارم ازاء انتهاكات القوى الانقلابية في اليمن واعتبار أفعالها انتهاكات صارخة للقانون الدولي الانساني وكافة المواثيق الحقوقية الدولية.



ودان الوزراء استمرار "التدخلات الايرانية" التي تنتهك أمن واستقرار وسيادة اليمن داعين المجتمع الدولي ممثل بمجلس الأمن للضغط على ايران من أجل وقف نشاطها المعادي للشعب اليمني واحترام حقوق السيادة للدولة اليمنية.



وأشاد وزراء الخارجية العرب بالدور الذي تؤديه دول التحالف العربي والدول العربية كافة التي تقدم الدعم للقيادة الشرعية والشعب اليمني والمساندة لاستئناف العملية السلمية وايقاف الحرب واستعادة الدولة اليمنية واعادة اعمار اليمن.