

أعلنت وزارة الداخلية مقتل ارهابي، فى إطار جهود الوزارة المتواصلة لتتبع وملاحقة عناصر ما يسمى بالحراك المسلح التابع لجماعة الإخوان الإرهابية واستهداف أوكارهم التنظيمية .

وقالت الداخلية في بيان رسمى لها، تمكن قطاع الأمن الوطنى من تحديد مكان اختباء أحد عناصر الحراك المسلح ويُدعى "حسن محمد جلال مصطفى ( طالب بكلية شريعة وقانون جامعة الأزهر – مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 724/2016 حصر أمن دولة عليا " تحرك حسم ولواء الثورة ") وذلك بإحدى المزارع بمنطقة جمعية السلام دائرة مركز أبو صوير / الإسماعيلية .

وعقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، تم استهداف المزرعة إلا أن الإخوانى بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات مما دفعها للتعامل معه وقد أسفر ذلك عن مصرعه، حيث عُثر بحوزته على بندقية آلية تحوى خزينتها 5 طلقات كما عُثر بمحل الواقعة على 12 فارغ من ذات العيار، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة تحقيقاتها فى الواقعة.