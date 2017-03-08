يزور الكويت السبت القادم وفد برئاسة مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج السفير خالد يسري رزق وذلك في اطار متابعة
شئون الجالية المصرية بالكويت حيث تستمر الزيارة ثلاث ايام .
وقال السفير المصري لدي الكويت ياسر عاطف في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن الوفد سوف يلتقي مساء السبت المقبل بممثلين عن مختلف فئات الجالية المصرية بالكويت،لمتابعة أوضاعهم والاستماع إليهم, بما يدعم تواصلهم مع الجهات الرسمية
في مصر.
وأشار عاطف إلى أن الوفد المصري يضم ممثلين من مختلف الوزارات, مثل الداخلية و التعليم
والتعليم العالي والإسكان والقوي العاملة, وغيرها من الهيئات الحكومية المعنية برعاية المصريين بالخارج ومتابعة اوضاعهم .
وأوضح السفير المصري أن الوفد سوف يعقد لقاءات مع مسئولين من الجانب الكويتي لبحثالموضوعات المشتركة بين الجانبين .
وتأتي زيارة مساعد وزير الخارجية للكويت ضمن جولة قنصلية أعلن عنها تشمل زيارة كل من الكويت, والرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية, وأبو ظبي ودبي بالإمارات العربية