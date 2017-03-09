أعلنت الشرطة البريطانية، امس مقتل امرأتين، وإصابة شخصين آخرين، في حادثة عنف أسري في مدينة ولفرهامتون، وسط البلاد.



ونقلت قناة «ITV» الإخبارية البريطانية، عن بيان لشرطة «ويست ميدلاندز» أنها أغلقت مربعا سكنيا في منطقة «ميري هيل» بعدما هاجم رجل سيدتين بالسكين في إحدى الشقق قبل أن يقدم على جرح نفسه. وأوضح البيان أن رجال الشرطة استعملوا الصواعق في اقتحام الشقة التي وقع بها الحادث.



وذكرت الشرطة أن إحدى الضحيتين والتي يعتقد أنها في الثلاثينيات من عمرها قد توفيت في مكان الحادث على الفور، فيما لقيت الأخرى حتفها بعد فترة وجيزة.