سعى البيت الأبيض امس الاول إلى التخفيف من معلومات جديدة عن لقاء بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والسفير الروسي لدى واشنطن خلال الحملة الانتخابية، موضحا أنه من الممكن أن يكونا قد تصافحا.



وذكرت وسائل إعلام أميركية عدة أن الرئيس الأميركي التقى سيرغي كيسلياك في 27 أبريل في فندق ماي فلاور في واشنطن، لكن البيت الأبيض أكد أنه «لا يتذكر» الذين صافحهم ترامب خلال حفل الاستقبال المقتضب، وكان ترامب موجودا في الفندق لإلقاء كلمة حول برنامجه للسياسة الخارجية، ولم تدل السفارة الروسية على الفور بتعليق على هذه المسألة.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن المعهد الفكري «ذي ناشونال إنترست» استضاف «خطابا حول السياسة الخارجية ونظم حفل استقبال قبله، حضره العديد من السفراء». وأضافت ان «الرئيس ترامب بقي نحو خمس دقائق في حفل الاستقبال قبل التوجه مباشرة إلى المنصة»، وتابعت ساندرز «لا نذكر الذين صافحوا ترامب ولم نكن مسؤولين عن الدعوات أو التدقيق في خلفية المدعوين».