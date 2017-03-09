واشنطن - وكالات: أعلنت السلطات الأميركية انها اعتقلت نجل السيناتور تيم كين الذي خاض السباق الرئاسي الاميركي كنائب لهيلاري كلينتون، وذلك خلال مظاهرات مضادة للمسيرات التي خرجت لتأييد الرئيس دونالد ترامب السبت الماضي في مينيسوتا. وكان لينوود كين البالغ 24 عاما اعتقل الى جانب 4 آخرين، بتهمة القيام بأعمال شغب من الدرجة الثانية تزامنا مع خروج انصار الرئيس في «مسيرات لأجل ترامب». ورغم ان كين الابن تم اطلاق سراحه امس الأول من سجن مقاطعة رامزي، فإنه مازال قيد التحقيق دون توجيه اتهامات مباشرة له او لشركائه، حيث قالت السلطات المحلية انها تراجع القضية.

وقالت شرطة مدينة سانت بول ان لينوود كان متورطا في الاشتباكات التي حصلت بين انصار ترامب ومعارضيه، وأكدت انه شوهد لحظة إشعاله النار قبل ان يهرب وهي تحقق في الأمر. وأضافت انها قامت بملاحقة كين ورفاقه واضطرت لاستخدام القوة قبل اعتقاله. وأوضحت ان احدا لم يتدخل من مكتب السيناتور تيم كين بخصوص القضية.