أعلنت وزارة الداخلية السعودية امس، أنها قتلت أحد المنتمين لتنظيم داعش في الرياض، بينما ألقت القبض على مرافقه.

وبحسب ما جاء في وكالة الأنباء السعودية (واس)، صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه «عند الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 8/ 6/ 1438هـ، باشرت دوريات الأمن بلاغا عن الاشتباه بأحد النزلاء في شقق مفروشة بحي الريان في الرياض لإظهاره التأييد والانتماء لتنظيم داعش الإرهابي، وعند محاولة رجال الأمن القبض عليه بادر بالمقاومة وإشهاره سلاحا كان يحمله بحوزته، ما اقتضى التعامل معه وتحييد الخطر الذي كان يمثله، ما أسفر عن مقتله دون تعرض أي شخص من الموجودين في المكان لأي أذى والقبض على شخص كان برفقته وضبط السلاح الذي بحوزته، ولاتزال الجهات الأمنية تواصل إجراءاتها التحقيقية».