أعلنت وزارة الداخلية المصرية، عن مقتل مسؤول أمني بارز، وإصابة ضابط وعنصري أمن بالشرطة؛ إثر تفجير مدرعة بعبوة ناسفة زرعها مجهولون، شمالي سيناء، شمال شرقي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، إن "عبوة ناسفة استهدفت (دورية أمنية) أثناء مرورها بشارع أسيوط بمدينة العريش مساء الأربعاء" وأسفر الاستهداف، وفق البيان، عن مقتل العقيد ياسر الحديدي، وإصابة ضابط ومجند وشرطي من قوة مديرية أمن شمال سيناء.

وأشار البيان إلى أن "القوات انتقلت على الفور إلى محل الواقعة وفرضت كردوناً أمنياً (طوقًا) ومشطتها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل الواقعة".

وفي وقت سابق أمس، كشف مصدر أمني إن "التفجير أسفر عن مقتل مفتش الأمن العام بمحافظة جنوب سيناء عقيد محمد الحديدي (50 عاماً)، وإصابة شرطي يدعى حمادة عبد الحفيظ إبراهيم (27 عاماً) ومجند أحمد فكري (21 عاماً) بشظايا متفرقة بالجسد".

وأوضح المصدر أن القتيل، يعمل مفتشاً للأمن العام في محافظة جنوب سيناء فيما تم انتدابه لفترة مؤقتة مؤخراً لمديرية أمن شمال سيناء.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الساعة 3:00 تغ.

وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة، وأعلنت الجماعات المتشددة المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.