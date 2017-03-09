أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة هاريس انترأكتيف اليوم الخميس، أن إيمانويل ماكرون المرشح الذي يمثل تيار الوسط في انتخابات الرئاسة الفرنسية سيتفوق على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في الجولة الأولى من الانتخابات ثم سيفوز عليها مجددا في جولة الإعادة.

وجاء في الاستطلاع أن ماكرون سيحصل على 26 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى المقررة في 23 أبريل مقابل 25 في المئة لصالح مارين لوبان.

وهذا ثاني استطلاع تشير نتائجه إلى تفوق وزير الاقتصاد السابق في الجولة الأولى.

وفي حين لم تتغير نقاط لوبان عن المرة الأخيرة التي أجري فيها الاستطلاع قبل أسبوعين فقد قفز ماكرون ست نقاط في المئة بعد أن كشف النقاب عن برنامج حملته وبعد أن نال تأييد السياسي الفرنسي المخضرم فرانسوا بايرو المنتمي لتيار الوسط.

وأوضح الاستطلاع أن المرشح المحافظ فرانسوا فيون وهو رئيس سابق للوزراء يكافح للتغلب على مزاعم بأن أفرادا من عائلته حصلوا على أموال عامة نظير أعمال لم يقوموا بها في واقع الأمر سيخرج من السباق.

وأشار الاستطلاع إلى أن فيون لن يحصل إلا على 20 في المئة في الجولة الأولى ليقل نقطة واحدة عما حصل عليه قبل أسبوعين.

وأظهر الاستطلاع أن ماكرون سيفوز في جولة الإعادة المقررة في السابع من مايو أيار بنسبة 65 في المئة مقابل 35 في المئة لمارين لوبان.