أصبحت هاواي أول ولاية أميركية تطعن في الأمر التنفيذي حول الهجرة الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب الاثنين الماضي ويحظر دخول رعايا ست دول مسلمة إلى الولايات المتحدة ويعلق إعادة توطين لاجئين.

وقال وزير العدل في الولاية في وقت متأخر أمس الأربعاء انه رغم التعديلات التي أدخلت على الأمر التنفيذي الجديد للرد على شكاوى محاكم كانت عرقلت القرار الأول، فان النسخة الجديدة لا تختلف كثيرا عن السابقة.



وهذه الولاية الواقعة على المحيط الهادىء تسعى الى استصدار امر يعرقل تطبيق الامر التنفيذي الذي وقعه ترامب الاثنين.



والامر التنفيذي الجديد يعلق دخول لاجئين لمدة 120 يوما ويوقف منح تأشيرات دخول جديدة لرعايا من سوريا وايران وليبيا والصومال واليمن والسودان.

واستثنى القرار العراق الذي كان على اللائحة الاولى، وكذلك المقيمين الدائمين وحاملي تأشيرات دخول صالحة.

وقال وزير العدل دوغ شين في بيان "لا شيء في الجوهر تغير: الحظر هو نفسه على دول ذات غالبية مسلمة (ناقص واحدة)".

وكتب ان "المحاكم لم تتسامح مع محاولة الادارة الاخيرة خداع السلطة القضائية ويجب الا تقبل بهذا" الامر.