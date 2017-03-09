أعلن القائد العام للجيش الإيراني اللواء عطاء الله صالحي، اليوم الخميس، أن بلاده صنعت نموذجًا أفضل من منظومة الدفاع الجوي روسية الصنع "إس300"، في إطار جهودها الرامية لتصنع معداتها العسكرية بنفسها.



ونقلت وكالة أنباء " تسنيم" الرسمية عن القائد العام للجيش قوله إن "امتلاك القوة العسكرية لا يكفي لامتلاك النفوذ والاستقلال، بل إن القوة العاملة الفاعلة والمؤمنة هي أهم ثروة".



تصريحات صالحي، تأتي بعد أيام من اختبار طهران منظومة "إس-300" بهدف تقييم أدائها، وخاصة على صعيد رصد وتدمير الأهداف على مستوى منخفض، واستهداف الصواريخ الباليستية.



وأضاف "إذا ما اشترينا نظامًا مثل (إس300)، فإننا قد صنعنا نموذجًا أفضل منه، وسنصنع المزيد في المستقبل".



ولم يوضح القائد الإيراني أية تفاصيل بشأن النموذج الذي تحدث عنه، من حيث الانتهاء منه أو توقيت دخوله الخدمة، كما لم يتطرق إلى قدراته.



وتابع قائلًا إن "البلدان ذات القوة العسكرية فوق المتوسطة لا تستطيع استخدام قوتها لمواجهة التهديدات وهذا ضعف، وسبب الضعف هو افتقاد هذه البلدان للقوة العاملة الفاعلة والمؤمنة".



وحصلت إيران على المنظومة من موسكو منتصف 2015، الأمر الذي أثار حفيظة الولايات المتحدة.



و"إس 300" هي منظومة دفاع جوي صاروخية بعيدة المدى، قادرة على تعقب وإسقاط مقاتلات حربية متطورة، إلى جانب الصواريخ الباليستية.