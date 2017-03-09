وصف سماحة المفتي العام للسعودية رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، محاولة اغتيال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالمؤامرة التي أغاظت أعداء الإسلام لكونه سياسيًّا محنكًا، يسعى للدفاع عن الأمة وخدمة قضايا المسلمين.

لافتًا إلى أن الأعداء ازدادوا غيظًا وحيرة وحقدًا لما يرونه من محبة والتفاف شعبي وتكريم سياسي للمليك خلال جولاته وزياراته، حتى أن كبار السن قطعوا المسافات الطويلة لرؤية الملك سلمان.



وقال سماحته تعليقًا على إعلان الشرطة الماليزية اعتقالها عددًا من الإرهابيين كانوا ينوون تنفيذ عمليات إرهابية متزامنة مع زيارة الملك لدولة ماليزيا: "هذه المؤامرة ليست بغربية على أعداء الإسلام، لكن الله بفضله رد كيد الكائدين.