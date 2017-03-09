أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف اليوم الخميس استئناف موسكو وحلف شمال الأطلسي (ناتو) "تبادلا حذرا" للمعلومات حول المناورات العسكرية التي يجريها الجانبان.

ووصف لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الالماني زيمغار غابريل هذه الخطوات بانها "مفيدة" من اجل تطبيع العلاقات الثنائية بين موسكو و(ناتو).

ونفى لافروف ان تكون روسيا بالغت في نشر قواتها العسكرية على الحدود الغربية داعيا (ناتو) الى العودة الى اطار مجلس روسيا والحلف من اجل "مراجعة الوضع الميداني من خلال الخرائط بدلا من مواصلة توجيه التهم لروسيا".

وفي معرض حديثه عن النزاع في اوكرانيا قال لافروف ان روسيا والمانيا تتفقان في الراي بشأن ضرورة تثبيت نظام وقف اطلاق النار في الاقاليم الشرقية في اوكرانيا وتعزيز الدور الذي تقوم به بعثة الامن والتعاون في اوروبا في الاشراف على الهدنة هناك.

واكد لافروف في معرض تناوله للوضع في سوريا ضرورة اعطاء طابع دائم وفعال لمفاوضات جنيف واصفا في الوقت نفسه جولات المباحثات في استانا بانها "مفيدة".

واعرب عن امله بأن تساعد مباحثات جنيف واستانا في تعزيز نظام وقف اطلاق النار وتحقيق التسوية السياسية وفقا لقرار مجلس الامن الدولي رقم (2254).

من جانبه اكد غابريل عدم وجود بديل عن اتفاقية مينسك لتسوية النزاع في اوكرانيا داعيا الى ضرورة تبديد الهواجس المتبادلة حيال قضايا الامن في أوروبا