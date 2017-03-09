وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس مرسوما يقضي بإقالة عشرة جنرالات من وزارة الداخلية ومكتب التحقيقات الفيدرالي والهيئة الفيدرالية لإدارة السجون من مناصبهم.

وذكر المرسوم - الذي نُشر على موقع (الكرملين) الرسمي للمعلومات القانونية - أن الرئيسالروسي قرر إقالة هؤلاء الجنرالات من مناصبهم دون توضيح سبب هذه الإقالات.

من جانبه, أعلن وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف أن إجمالي الأضرار الناجمة عن سرقة ميزانية الدولة عام 2016 تجاوز قرابة 320 مليون دولار.

وقال كولوكولتسيف "تم الكشف عن 7300 جريمة تتعلق بسرقة وسوء استخدام لأموال الميزانية,ويقدر حجم الأضرار بأكثر من 19 مليار روبل, أي نحو 320 مليون دولار".