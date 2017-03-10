رفضت الولايات المتحدة تسوية اقترحتها بكين لاستئناف المفاوضات الدولية مع كوريا الشمالية، متهمة بيونغ يانغ التي قامت بتجربة صاروخية جديدة، باتباع سلوك غير عقلاني.
وكانت الصين، الحليفة الرئيسية لبيونغ يانغ، اقترحت أمس الأول ان يعلق الشمال برنامجه النووي مقابل وقف المناورات العسكرية التي تجريها الولايات المتحدة في الجنوب، لتجنب «صدام» بين الكوريتين. لكن سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هالي ووزارة الخارجية الأميركية قالتا ان كوريا الشمالية وزعيمها كيم جونغ ـ اون يتبعان سلوكا غير عقلاني. واضافت ان جونغ ـ اون «شخص لا يتصرف بعقلانية ولا يفكر بوضوح».