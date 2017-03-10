16 مارس استجواب البرلمان لمفوضية الانتخابات

أفاد مسؤول أميركي بأن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي «على قيد الحياة»، لكنه «غادر الموصل» لتجنب الوقوع تحت حصار في داخلها، فيما تواصل القوات العراقية التقدم يوما بعد يوم وتستعيد أحياء جديدة من قبضة المسلحين.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الاميركية في تصريح للصحافين في واشنطن، ان البغدادي غادر الموصل قبل استعادة القوات العراقية السيطرة على طريق رئيسي مطلع الشهر الجاري، لعزل المسلحين داخل المدينة.

وأوضح «لقد كان في الموصل في مرحلة ما قبل الهجوم وغادر قبل ان يتم عزل الموصل عن تلعفر» الواقعة الى الغرب من المدينة. واضاف «قد يكون اعطى توجيهات استراتيجية واسعة لقادة ميدانيين». من جانبه، قال المقدم عبد الامير المحمداوي من قوات الرد السريع «اليوم لا تقدم او فعاليات عسكرية.



فقط تمشيط وسط المدينة، وتفكيك الدور السكنية والمحلات (التجارية) والعمارات»، مضيفا انه يتم «البحث حاليا عن القناصين في وسط المدينة». وتابع المحمدواي «حاليا، لم يصدر امر من قيادة العمليات بالتقدم نحو المدينة القديمة»، مضيفا ان القوات ستتقدم فور صدور الامر. ولا يزال مئات الالاف المدنيين محاصرين تحت سيطرة تنظيم داعش في الجانب الغربي من الموصل.

الى ذلك، حدد مجلس النواب (البرلمان) العراقي 16 مارس الجاري موعدا لاستجواب أعضاء مفوضية الانتخابات، حول تهم تتعلق بـ«الفساد». وقال النائب عن «التحالف الوطني» علي الصافي إن البرلمان حدد هذا التاريخ لـ«استجواب أعضاء مفوضية الانتخابات بتهم فساد مالي واداري».



وتواجه المفوضية الحالية انتقادات شديدة وسط مطالبات باستبدالها، في وقت خرج فيه الآلاف من أنصار الصدر بمسيرات في مدن عراقية مختلفة للمطالبة بتشكيل مفوضية جديدة للانتخابات لـ«ضمان نزاهتها».

من جهتها، كشفت النائبة عن كتلة «الأحرار» (تابعة لكتلة الصدر) ماجدة التميمي في مؤتمر صحافي عقدته في مبنى البرلمان، أنها ستوجه لرئيس المفوضية «17 سؤالا خلال الجلسة المقررة الخميس المقبل». وأضافت أن الاسئلة ستتعلق «بشبهات فساد كبيرة في المجال الفني الخاص بعملية الانتخابات والمجال القانوني والمالي».