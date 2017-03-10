أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة، اعتقال رجل يعاني من "اضطرابات عقلية"، إثر تنفيذه هجوما بواسطة فأس، في محطة القطارات الرئيسية في دوسلدورف، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

وقالت الشرطة، في بيان، إن المشتبه فيه رجل يبلغ من العمر 36 عاما، وينتمي إلى يوغسلافيا السابقة ويعاني على ما يبدو من اضطرابات عقلية.

وكانت الشرطة أعلنت في بادئ الأمر أن الهجوم نفذه عدد من الأشخاص مسلحين بفؤوس، إلا أنها عادت وقالت إن "الفرضية الأولية هي أن المهاجم كان بمفرده".

وأشارت الشرطة الألمانية إلى أن الهجوم أدى إلى تعليق الحركة في محطة القطارات قرابة 4 ساعات.