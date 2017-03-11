أنهى الصحافي الفلسطيني محمد القيق، الذي يخضع للاعتقال الاداري لدى اسرائيل، اضرابا عن الطعام استمر 32 يوما بعد ان اعلنت النيابة الاسرائيلية انها لن تجدد اعتقاله الذي ينتهي الشهر القادم.

وقالت فيحاء شلش، زوجة محمد القيق، لـ«فرانس برس» ان «محمد اوقف اضرابه»، موضحة انه اتخذ هذا القرار «بعد ان اكدت النيابة العامة للمحكمة العليا امس في ردها على الاستئناف الذي قدمناه ضدها انها لن تعيد تجديد امر اعتقاله الاداري».

واضافت ان النيابة العامة اكدت انها «ستكتفي بمدة الثلاثة اشهر التي فرضتها عليه السلطات وتنتهي في 14 ابريل المقبل (...) ووعدت بإطلاق سراحه في الموعد المحدد».