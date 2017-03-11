أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي، مقتل المطلوب الأمني مصطفى المداد، المتورط بارتكاب جرائم إرهابية ضد مواطنين ورجال أمن، وذلك في محافظة القطيف شرقي المملكة.

وقال اللواء التركي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس «إن رجال الأمن رصدوا في أحد أحياء المحافظة أمس الأول، تواجد المطلوب مصطفى علي عبدالله المداد المتورط في ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية ضد مواطنين ورجال أمن وممتلكات عامة وخاصة».

وأضاف انه «حينما طلب منه التوقف بادر إلى إطلاق النار باتجاه رجال الأمن»، مشيرا إلى انه «لم يمتثل لكل النداءات التي وجهت له بتسليم نفسه مما استوجب التعامل معه وفق مقتضيات الموقف ما أسفر عن مقتله».

ولفت التركي الى «تعرض أحد رجال الأمن لإصابة بسيطة ولا يزال يتلقى العلاج اللازم منها»، وقال إن الجهات الأمنية لا تزال «تواصل تعقبها لبقية المطلوبين في هذه القضايا ممن سبق الإعلان عنهم أو ممن له علاقة بهم، وتجدد الدعوة للمبادرة بتسليم أنفسهم كما تهيب بكل من يتوافر لديه معلومات حولهم الإبلاغ عنهم، علما أنه سوف يسري بحق المبلغ المكافآت المالية المعلنة سابقا».