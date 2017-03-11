دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نظيره الفلسطيني، محمود عباس خلال أول محادثة تليفونية بينهما الى زيارة البت الأبيض قريبا، لبحث سبل استئناف العملية السياسية وخل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن الرئيس ترامب، وجه دعوة رسمية للرئيس عباس لزيارة البيت الأبيض قريبا، لبحث سبل استئناف العملية السياسية، مؤكدا التزامه بعملية سلام تقود إلى سلام حقيقي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

بدوره، أكد الرئيس عباس، التمسك بالسلام كخيار استراتيجي لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.



وتأتي هذه المحادثة بين ترامب وعباس على خلفية زيارة متوقعة لمبعوث الرئيس الأميركي، جيسون غرينبلت، إلى المنطقة، ولقائه مع الرئيس الفلسطيني ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.



يشار إلى أنه منذ بدء ولايته، تجاهل ترامب الفلسطينيين وأطلق تصريحات تنسجم مع سياسة حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية. وقال ترامب أثناء لقائه نتنياهو في البيت الأبيض، الشهر الماضي، إنه لا يرى حلا معينا للصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني وأنه بالإمكان التوجه نحو «الحل الدولة الواحدة».



كذلك قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، مارك تونر، إن وزير الخارجية الأميركي الجديد، ريكس تيلرسون، لم يتحدث مع مسؤولين فلسطينيين.



وفي موازاة ذلك، لم تندد إدارة ترامب بمخططات استيطانية أعلنت عنها إسرائيل بعد بدء ولايتها، لكن البيت الأبيض دعا إسرائيل إلى عدم البناء خارج حدود المستوطنات.